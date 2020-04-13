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Borsa güne düşüşle başladı

13.04.2020 10:09

Son güncelleme : 13.04.2020 10:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 azalışla 95.463,15 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.007,82 puan ve yüzde 1,04 değer  kaybederek 95.463,15 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 0,90 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,06 ile ticaret, en  çok kaybettiren ise yüzde 2,48 ile bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel geçen hafta yüzde 8'e  yakın değer kazanan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,66  yükselerek 96.470,97 puandan tamamladı.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), dün  akşam yaptığı açıklama ile bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir  bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri  para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en  son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını  aldığını, söz konusu oranın daha önce yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu anımsattı.

Bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, devam eden Paskalya  tatili dolayısıyla işlemlerin düşük hacimli seyretmesinin beklendiğini aktaran  analistler, yurt içinde ise şubat ayı sanayi üretim endeksi ile ödemeler dengesi  istatistiklerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek,  97.200 ve 100.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 5.740,00 132.020 % 10,00  
MTRYO 3,20 5.911.026 % 9,97  
YONGA 9,74 22.714 % 9,93  
GLRYH 3,35 1.691.013 % 9,84  
EKIZ 3,15 80.952 % 9,76  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4402 8,4825 % 1,50  
Frank 6,9923 7,0344 % 1,25  
Riyal 1,7930 1,8020 % 0,95  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 6,53  
Altın Gr. 367 368 4,20  
Cumhuriyet 2.353 2.409 29,20  
Tam 2.419 2.479 33,80  
Yarım 1.177 1.206 14,60  
Çeyrek 590 603 7,50  
Gümüş.Ons 15,30 15,34 -0,08  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,01  
B. Petrol 31,80 31,80 0,32  
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