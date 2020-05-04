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Borsa güne düşüşle başladı

04.05.2020 10:11

Son güncelleme : 04.05.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,49 azalışla 99.606,40 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.503,70 puan ve yüzde 1,49 değer  kaybederek 99.606,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,18 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile spor, en çok  gerileyen ise yüzde 3,67 ile bilişim oldu.

3 günlük tatil öncesinde, perşembe günü yüzde 0,48 gerileyerek  101.110,11 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,38,  nisanda ise yüzde 12,79 değer kazandı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamaları  sonra tarife savaşlarının yeniden gündeme geldiğini belirterek, bunun da pay  piyasalarında risk algısını artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini kaydeden  analistler, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile  perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000  seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72)  göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği  hesaplanıyor.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 4,33  
Altın Gr. 385 386 2,01  
Cumhuriyet 2.470 2.525 11,60  
Tam 2.535 2.587 11,80  
Yarım 1.235 1.265 5,80  
Çeyrek 619 632 2,80  
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