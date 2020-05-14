Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,30 azalışla 99.858,48 puana geriledi.
Borsa güne düşüşle başladı
14.05.2020 10:10
Son güncelleme : 14.05.2020 10:10
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 300,65 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 99.858,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa
İstanbul'da, yüzde 0,55 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.159,13 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para
politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
0
En Düşük
0
18:056,9693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
18:057,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
18:05384,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 384,62
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|AKENR
|1,03
|16.848.736
|% 0,00
|
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|AKENR
|1,03
|16.848.736
|% 0,00
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 0,00
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4643
|8,5068
|% -0,54
|
|Frank
|7,1317
|7,1746
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,53
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.516
|-2,90
|
|Tam
|2.544
|2.581
|-2,90
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,44
|29,44
|0,25
|