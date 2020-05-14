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Borsa güne düşüşle başladı

14.05.2020 10:10

Son güncelleme : 14.05.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,30 azalışla 99.858,48 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 300,65 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek  99.858,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,09 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile petrol,  kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile finansal kiralama, faktoring  oldu.

Dün, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,55  değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.159,13 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan  "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona  yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle küresel piyasalarda negatif bir seyir  izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin haftalık  işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına  ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda  olduğunu söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODA 5,69 24.512.361 % 0,00  
SAFKR 4,49 3.836.830 % 0,00  
ULKER 23,22 43.367.536 % 0,00  
SILVR 2,46 7.002.019 % 0,00  
AKENR 1,03 16.848.736 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4643 8,5068 % -0,54  
Frank 7,1317 7,1746 % -0,19  
Riyal 1,8492 1,8585 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -0,53  
Altın Gr. 384 384 -0,94  
Cumhuriyet 2.472 2.516 -2,90  
Tam 2.544 2.581 -2,90  
Yarım 1.242 1.262 -1,40  
Çeyrek 621 631 -0,70  
Gümüş.Ons 15,50 15,55 -0,05  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 29,44 29,44 0,25  
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