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Borsa güne düşüşle başladı

12.06.2020 10:11

Son güncelleme : 12.06.2020 10:56
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,87 azalışla 108.201,50 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 953,91 puan ve yüzde 0,87 değer kaybederek  108.201,50  puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,75 düşüş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde  1,99 ile tekstil, deri oldu.

Dün, dünya borsalarındaki sert düşüşlere karşın sakin bir seyir  izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 azalışla 109.155,40 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  korkusu ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin, ABD  Merkez Bankası başta olmak üzere etkili kurumların açıklamalarıyla azalmasının,  dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt  dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi  başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000  puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi  üretim endeksinin ise yıllık yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim  etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7  gerileyeceği tahmin ediliyor.




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 12,98 18.276.982 % 10,00  
RTALB 30,14 53.021.846 % 10,00  
BAYRK 6,34 42.720.697 % 9,88  
EKIZ 10,69 1.735.040 % 9,53  
ISBIR 1.160,00 361.920 % 7,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5816 8,6247 % -0,16  
Frank 7,1968 7,2402 % -0,27  
Riyal 1,8152 1,8243 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 4,48  
Altın Gr. 380 380 0,05  
Cumhuriyet 2.459 2.484 -1,10  
Tam 2.532 2.553 -1,10  
Yarım 1.235 1.246 -0,50  
Çeyrek 618 624 -0,20  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,07  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,04  
B. Petrol 37,30 37,30 -1,25  
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