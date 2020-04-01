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Borsa güne düşüşle başladı

01.04.2020 10:00

Son güncelleme : 01.04.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,51 azalarak 88.285,83 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.357,88 puan ve yüzde 1,51 değer kaybederek 88.285,83 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 2,42 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman,  kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 5,15 ile elektrik oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 89.643,71 puandan  tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, dün açıklanan son veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri  ile arttığını kaydetti.

John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19  vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölen kişi sayısı 42 bin  151'e çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün yaptığı değerlendirmede, Kovid-19  salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere  hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini  kullanması sonrası borsalarda satış baskısı arttı.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verilerinde salgının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının  aranacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve  86.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





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SAHOL 7,49 85.140.548 % 5,45  
PRKME 2,81 2.271.628 % 0,00  
TCELL 12,32 209.150.868 % 0,00  
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Riyal 1,7559 1,7647 % 0,18  
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Altın Gr. 338 338 2,58  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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