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Borsa güne yatay başladı

07.05.2020 10:10

Son güncelleme : 07.05.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 artışla 98.579,92 puana çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak  98.579,92 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,21  yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile  metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile gıda, içecek oldu.

Dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100  endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler  doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip  edileceğini bildirdi.

ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu öncesi bugün  açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu  ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin  destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 66,10 120.036.729 % 498,08  
CMENT 19,92 8.047.317 % 0,00  
DGATE 8,70 40.314.091 % 0,00  
GUBRF 15,65 35.621.389 % 0,00  
MAKTK 1,54 12.749.211 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9246 8,9693 % 0,74  
Frank 7,3826 7,4271 % 0,35  
Riyal 1,9182 1,9278 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 392 392 1,85  
Cumhuriyet 2.507 2.562 12,80  
Tam 2.581 2.629 13,10  
Yarım 1.259 1.285 6,40  
Çeyrek 628 643 3,20  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
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