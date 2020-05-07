Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 artışla 98.579,92 puana çıktı.
Borsa güne yatay başladı
07.05.2020 10:10
Son güncelleme : 07.05.2020 10:10
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 98.579,92 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile metal
ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile gıda, içecek oldu.
Dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa
İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.
ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu öncesi bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
09:5598.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 8,46
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
98.580
En Düşük
98.580
09:557,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
09:557,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0574
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
09:55391,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,67
|Açılış
|: 391,97
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,11
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|66,10
|120.036.729
|% 498,08
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|67.746.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9246
|8,9693
|% 0,74
|
|Frank
|7,3826
|7,4271
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9182
|1,9278
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.562
|12,80
|
|Tam
|2.581
|2.629
|13,10
|
|Yarım
|1.259
|1.285
|6,40
|
|Çeyrek
|628
|643
|3,20
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|