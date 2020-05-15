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Borsa güne yükselişle başladı

15.05.2020 10:11

Son güncelleme : 15.05.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 100.401,42 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.208,39 puan ve yüzde 1,22 değer kazanarak  100.401,42  puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,82 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde  3,68 ile ticaret oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel gerileyen BIST 100  endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) beklenti anketi ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de  sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin  takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da  yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda  olduğunu dile getiren analistler, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını  bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55100.401
Değişim :  1,22% |  1.208,39
Açılış :  99.678  
Önceki Kapanış :  99.193  
En Yüksek
100.401 En Düşük
99.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODA 5,62 23.044.884 % 0,00  
KRDMB 2,57 31.609.228 % 0,00  
KFEIN 17,13 130.307.147 % 0,00  
KERVN 0,53 3.807.017 % 0,00  
HEKTS 12,91 62.762.236 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4085 8,4506 % -0,35  
Frank 7,0761 7,1187 % -0,10  
Riyal 1,8350 1,8442 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 3,85  
Altın Gr. 386 386 0,95  
Cumhuriyet 2.480 2.524 5,40  
Tam 2.552 2.590 5,50  
Yarım 1.246 1.266 2,60  
Çeyrek 623 633 1,30  
Gümüş.Ons 16,19 16,24 0,35  
Gümüş Gr. 3,61 3,62 0,08  
B. Petrol 31,97 31,97 0,84  
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