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Borsa güne yükselişle başladı

20.05.2020 10:06

Son güncelleme : 20.05.2020 10:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 102.547,72 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 564,76 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak  102.547,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile menkul  kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,14 ile gıda oldu.

Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,22 değer  kazancıyla 101.982,96 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün  geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği  beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ödemeler dengesi, ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı toplantı  tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler Kovid-19'a ilişkin haber  akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini belirti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin  direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 60,90 44.764.273 % 0,00  
BRMEN 1,53 7.317.209 % 0,00  
YYAPI 0,61 21.652.650 % 0,00  
PINSU 6,50 19.700.755 % 0,00  
VKGYO 2,02 59.250.654 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2881 8,3297 % 0,20  
Frank 6,9817 7,0237 % 0,57  
Riyal 1,8035 1,8126 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 4,97  
Altın Gr. 382 382 2,38  
Cumhuriyet 2.460 2.508 10,80  
Tam 2.533 2.573 11,00  
Yarım 1.236 1.258 5,40  
Çeyrek 618 629 2,70  
Gümüş.Ons 17,51 17,54 0,18  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,06  
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