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Borsa güne yükselişle başladı

27.05.2020 10:11

Son güncelleme : 27.05.2020 10:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64 artışla 104.710,62 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.686,29 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak  104.710,62 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 2,12 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde  3,36 ile ulaştırma oldu.

Bayram tatili öncesi, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket  eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,37, haftalık bazda ise yüzde 3,26 değer  kazanarak 4 günlük tatile 103.024,34 puandan girmişti.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ABD Merkez  Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST  100 endeksinin 103.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların  güçlenebileceğini kaydetti.

Endeksin, kısa vadede hedeflerinin 106.000 ve 109.500 seviyeleri  olabileceğini dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek  konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:04104.467
Değişim :  1,40% |  1.442,86
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
105.036 En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 21,30 6.000.892 % 9,96  
DESPC 7,46 2.903.977 % 9,87  
YONGA 21,42 28.917 % 9,85  
AYES 3,24 26.160 % 9,83  
ORMA 5,30 28.223 % 9,28  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3136 8,3553 % 0,84  
Frank 6,9735 7,0156 % 0,88  
Riyal 1,7973 1,8063 % 1,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 -4,89  
Altın Gr. 371 371 2,79  
Cumhuriyet 2.402 2.434 3,30  
Tam 2.472 2.497 3,50  
Yarım 1.207 1.221 1,60  
Çeyrek 603 611 1,40  
Gümüş.Ons 17,04 17,08 -0,07  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,02  
B. Petrol 35,60 35,60 -0,57  
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