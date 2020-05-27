Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64 artışla 104.710,62 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
27.05.2020 10:11
Son güncelleme : 27.05.2020 10:20
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.686,29 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 104.710,62 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 2,12 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile ulaştırma oldu.
Bayram tatili öncesi, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,37, haftalık bazda ise yüzde 3,26 değer kazanarak 4 günlük tatile 103.024,34 puandan girmişti.
Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 103.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini kaydetti.
Endeksin, kısa vadede hedeflerinin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
10:04104.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.442,86
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:046,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0524
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:047,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:04371,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,28
|Açılış
|: 371,90
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,19
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|6.000.892
|% 9,96
|
|DESPC
|7,46
|2.903.977
|% 9,87
|
|YONGA
|21,42
|28.917
|% 9,85
|
|AYES
|3,24
|26.160
|% 9,83
|
|ORMA
|5,30
|28.223
|% 9,28
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|4.235.158
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,06
|247.235
|% -9,40
|
|THYAO
|11,57
|64.828.328
|% 3,21
|
|GARAN
|7,65
|56.172.710
|% 1,46
|
|ASELS
|29,60
|35.123.517
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,61
|28.828.570
|% 1,63
|
|PGSUS
|55,65
|24.365.253
|% 3,53
|
|ALBRK
|1,36
|18.205.847
|% 2,26
|
|KARSN
|1,84
|19.263.082
|% 1,66
|
|KRDMD
|2,52
|19.828.043
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,23
|9.226.853
|% 2,50
|
|GARAN
|7,65
|56.172.710
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3136
|8,3553
|% 0,84
|
|Frank
|6,9735
|7,0156
|% 0,88
|
|Riyal
|1,7973
|1,8063
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,89
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.434
|3,30
|
|Tam
|2.472
|2.497
|3,50
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|1,60
|
|Çeyrek
|603
|611
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
|
|B. Petrol
|35,60
|35,60
|-0,57
|