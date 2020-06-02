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Borsa güne yükselişle başladı

02.06.2020 10:07

Son güncelleme : 02.06.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,49 artışla 107.787,94 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 521,75 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak  107.787,94  puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,19  ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 33,4'ten 40,9'a  yükselmesinden bulduğu destekle yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü  107.266,19 puanla yaklaşık 3 ayın zirvesinden tamamladı. BIST 100 endeksi,  böylece yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni  hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAKC 6,01 76.977.518 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5144 8,5571 % 0,42  
Frank 7,0555 7,0980 % -0,02  
Riyal 1,8079 1,8170 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -2,12  
Altın Gr. 380 380 -0,72  
Cumhuriyet 2.462 2.502 -7,30  
Tam 2.534 2.574 -7,50  
Yarım 1.237 1.260 -3,60  
Çeyrek 618 628 -1,80  
Gümüş.Ons 18,19 18,22 -0,09  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 -0,03  
B. Petrol 38,68 38,68 0,36  
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