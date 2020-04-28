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Borsa günü düşüşle tamamladı

28.04.2020 18:27

Son güncelleme : 28.04.2020 18:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybıyla 100.707,48 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 559,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 1,21 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise  ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere veri  gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000  puanın destek, 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.707
Değişim :  -0,55% |  -559,88
Açılış :  101.543  
Önceki Kapanış :  101.267  
En Yüksek
101.918 En Düşük
100.621
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 34,32 158.558.338 % 10,00  
BANVT 26,62 81.903.485 % 10,00  
BOSSA 9,57 36.749.263 % 10,00  
SONME 5,94 2.504.090 % 10,00  
TKURU 11,33 620.884 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6774 8,7209 % 0,22  
Frank 7,1454 7,1884 % 0,17  
Riyal 1,8555 1,8648 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 -12,09  
Altın Gr. 383 383 -2,29  
Cumhuriyet 2.452 2.510 -15,50  
Tam 2.517 2.571 -15,90  
Yarım 1.226 1.257 -7,80  
Çeyrek 615 629 -3,90  
Gümüş.Ons 15,01 15,07 -0,15  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,03  
B. Petrol 23,12 23,12 0,05  
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