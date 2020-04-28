Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybıyla 100.707,48 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
28.04.2020 18:27
Son güncelleme : 28.04.2020 18:27
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 559,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile madencilik oldu.
Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,24
|Açılış
|: 383,03
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|158.558.338
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.903.485
|% 10,00
|
|BOSSA
|9,57
|36.749.263
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.090
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.884
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.424
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.823
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.110.425
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|39.880
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|962.147.893
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|912.893.802
|% -1,17
|
|THYAO
|10,66
|755.773.693
|% -1,48
|
|ASELS
|27,36
|542.433.755
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|491.093.131
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|491.093.131
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|912.893.802
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|147.894.900
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|962.147.893
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|236.736.569
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6774
|8,7209
|% 0,22
|
|Frank
|7,1454
|7,1884
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-12,09
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-15,50
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-15,90
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-7,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|23,12
|23,12
|0,05
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