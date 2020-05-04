Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
04.05.2020 18:36
Son güncelleme : 04.05.2020 18:36
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.267,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,28 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile bilişim oldu.
Analistler, Borsa
İstanbul'da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.
Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret istatistikleri ile Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0510
En Düşük
6,9956
18:057,7001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,91
|Açılış
|: 386,43
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7268
|8,7706
|% -0,04
|
|Frank
|7,2685
|7,3123
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8700
|1,8794
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|4,60
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|14,00
|
|Tam
|2.546
|2.590
|14,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,10
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-0,08
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem