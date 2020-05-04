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Borsa günü düşüşle tamamladı

04.05.2020 18:36

Son güncelleme : 04.05.2020 18:36
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.267,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,28 ile spor, en  çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile bilişim oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret  istatistikleri ile Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.842
Değişim :  -2,24% |  -2.267,87
Açılış :  100.254  
Önceki Kapanış :  101.110  
En Yüksek
100.254 En Düşük
98.306
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7268 8,7706 % -0,04  
Frank 7,2685 7,3123 % 0,10  
Riyal 1,8700 1,8794 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 4,60  
Altın Gr. 386 386 2,35  
Cumhuriyet 2.470 2.528 14,00  
Tam 2.546 2.590 14,40  
Yarım 1.235 1.266 7,10  
Çeyrek 619 633 3,50  
Gümüş.Ons 14,82 14,85 -0,15  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,02  
B. Petrol 26,36 26,36 -0,08  
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