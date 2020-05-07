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Borsa günü düşüşle tamamladı

07.05.2020 18:25

Son güncelleme : 07.05.2020 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybıyla 98.398,81 puandan tamamladı.



AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile turizm oldu.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.399
Değişim :  -0,18% |  -172,65
Açılış :  98.580  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
99.273 En Düşük
97.800
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 11,99 138.250.045 % 10,05  
PAGYO 5,39 16.893.351 % 10,00  
DGGYO 5,28 12.809.061 % 10,00  
ARTI 2,42 226.810 % 10,00  
KUTPO 14,52 13.976.166 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7618 8,8057 % -1,10  
Frank 7,2893 7,3332 % -0,91  
Riyal 1,8979 1,9074 % -0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 16,00  
Altın Gr. 390 390 -0,27  
Cumhuriyet 2.495 2.551 1,90  
Tam 2.568 2.617 1,90  
Yarım 1.253 1.279 0,90  
Çeyrek 625 640 0,50  
Gümüş.Ons 15,15 15,18 0,32  
Gümüş Gr. 3,47 3,49 0,04  
B. Petrol 30,51 30,51 0,79  
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