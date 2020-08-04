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Borsa günü düşüşle tamamladı

04.08.2020 18:22

Son güncelleme : 04.08.2020 18:22
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 3,53 değer kaybıyla günü 1.087,16 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,74 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 23,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi yüzde 2,57 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile spor,  en  çok gerileyen ise yüzde 8,05 ile ticaret oldu.

Kurban Bayramı tatili sonrası güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da,  açıklanan enflasyonun beklentilerin altında kalmasının yanı sıra imalat sanayi  Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ihracat verilerindeki artışla 1.143,26 puanı  gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti.

Bankacılık sektöründeki satışların, günün ikinci yarısında genele  yayılması ile düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak  nitelendirdikleri 1.120 puanın altına geriledi ve günü 1.087,16 puandan  tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında  ise dünya genelinde yayımlanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve  ABD'nin özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek, 1.170 puanın  direnç konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.087
Değişim :  -3,53% |  -39,74
Açılış :  1.140  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.143 En Düşük
1.065
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 57.181.664 % 10,00  
KAREL 19,14 144.420.513 % 10,00  
GARFA 10,34 24.401.785 % 10,00  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
AKMGY 46,82 8.761.462 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0589 9,1043 % -0,01  
Frank 7,5724 7,6180 % 0,42  
Riyal 1,8519 1,8612 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.995 1.995 18,22  
Altın Gr. 447 447 5,04  
Cumhuriyet 2.926 2.962 11,10  
Tam 3.014 3.048 11,50  
Yarım 1.463 1.485 5,60  
Çeyrek 734 745 2,80  
Gümüş.Ons 25,42 25,46 1,13  
Gümüş Gr. 5,67 5,68 0,24  
B. Petrol 44,25 44,25 0,10  
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