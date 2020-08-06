Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 5,26 değer kaybıyla günü 1.034,40 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
06.08.2020 18:26
Son güncelleme : 06.08.2020 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,98, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8,66 ile turizm oldu.
Yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle gün boyunca satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa
İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 düşüşle 1.034,40 puandan tamamladı.
Analistler, yarın yurt içinde haftalık para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesi ve ABD'de istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.
ABD'nin temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yeni teşvik paketi görüşmelerinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 0,2551
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 0,2927
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
18:05482,78
En Yüksek
|Değişim
|: 4,55%
|| 21,00
|Açılış
|: 482,78
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.662.704
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|2.992.536
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.054.190
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|40.300.531
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|52.054.975
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.167.687
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|5.014.774
|% -10,00
|
|ALBRK
|1,35
|92.873.666
|% -10,00
|
|CMENT
|22,14
|2.520.481
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.784.769
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.561.681
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.530.656.147
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.210.295.879
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.172.256.826
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.124.813.617
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.561.681
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|612.023.827
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|504.928.478
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.172.256.826
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.530.656.147
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5758
|9,6238
|% 3,94
|
|Frank
|7,9913
|8,0395
|% 3,44
|
|Riyal
|1,9427
|1,9524
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,49
|
|Altın Gr.
|482
|482
|20,10
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.340
|245,40
|
|Tam
|3.288
|3.456
|272,30
|
|Yarım
|1.596
|1.675
|120,60
|
|Çeyrek
|800
|843
|64,20
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,14
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,46
|
|B. Petrol
|45,19
|45,19
|0,00
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
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Endeks 1, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 22, 206.00 milyon TL de
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17:58TEKTU
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 200, 030 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 075 adet işlem
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17:56GUSGR
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 548, 728 adet işlem