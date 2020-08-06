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Borsa günü düşüşle tamamladı

06.08.2020 18:26

Son güncelleme : 06.08.2020 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 5,26 değer kaybıyla günü 1.034,40 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,98, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8,66 ile turizm oldu.

Yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle gün  boyunca satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi  günü yüzde 5,26 düşüşle 1.034,40 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri,  yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesi ve ABD'de  istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

ABD'nin temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik  ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili  olacağını ifade eden analistler, yeni teşvik paketi görüşmelerinin de gündemin  odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin  destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.034
Değişim :  -5,26% |  -57,40
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094 En Düşük
1.034
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 5,50 39.662.704 % 10,00  
EKIZ 9,36 2.992.536 % 9,99  
RTALB 47,18 97.054.190 % 9,98  
KLGYO 8,71 40.300.531 % 9,97  
GLRYH 16,58 52.054.975 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5758 9,6238 % 3,94  
Frank 7,9913 8,0395 % 3,44  
Riyal 1,9427 1,9524 % 3,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.059 2.059 20,49  
Altın Gr. 482 482 20,10  
Cumhuriyet 3.192 3.340 245,40  
Tam 3.288 3.456 272,30  
Yarım 1.596 1.675 120,60  
Çeyrek 800 843 64,20  
Gümüş.Ons 28,10 28,14 1,17  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,46  
B. Petrol 45,19 45,19 0,00  
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