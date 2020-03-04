Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 110.785,38 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
04.03.2020 18:26
Son güncelleme : 04.03.2020 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 421,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,37 ile ulaştırma oldu.
Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemlendiğini ifade etti.
İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler çerçevesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar ile üniversitelerin kapatılmasını görüştüğünü bildirmesinin endişeleri artırdığını belirten analistler, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini aktardı.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0231
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0628
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7572
18:05321,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,06
|Açılış
|: 321,94
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.582.386
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.491
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.630.213
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.678.526
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|93.687
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|154.819
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|141.975.433
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.783.851.680
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.114.931.256
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.525.131
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.719.436
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|435.475.801
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.719.436
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.081.951
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|226.132.040
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|365.842.041
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|184.566.320
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7790
|7,8180
|% -0,17
|
|Frank
|6,3442
|6,3824
|% -0,25
|
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|7,81
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,52
|52,52
|0,66
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
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