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Borsa günü düşüşle tamamladı

04.03.2020 18:26

Son güncelleme : 04.03.2020 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 110.785,38 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 421,89 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12  değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri  arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde  4,37 ile ulaştırma oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle başta ABD Merkez Bankası  (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirmesiyle pay  piyasalarında karışık bir seyir gözlemlendiğini ifade etti.

İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler  çerçevesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar ile üniversitelerin kapatılmasını  görüştüğünü bildirmesinin endişeleri artırdığını belirten analistler, konuyla  ilgili haber akışının takip edileceğini aktardı.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri başta olmak  üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 107.200'ün destek konumunda olduğunu  kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.785
Değişim :  -0,38% |  -421,89
Açılış :  110.959  
Önceki Kapanış :  111.207  
En Yüksek
112.899 En Düşük
110.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,01 24.582.386 % 19,86  
YKGYO 3,33 53.537.491 % 19,78  
OZBAL 2,07 18.630.213 % 15,00  
OYAYO 5,88 3.826.004 % 14,84  
KSTUR 30,60 77.405 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7790 7,8180 % -0,17  
Frank 6,3442 6,3824 % -0,25  
Riyal 1,6184 1,6265 % -0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.644 7,81  
Altın Gr. 322 322 1,45  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.121 2.174 30,98  
Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
Gümüş.Ons 17,16 17,18 0,01  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 -0,01  
B. Petrol 52,52 52,52 0,66  
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