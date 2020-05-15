Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 99.768,15 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
15.05.2020 18:25
Son güncelleme : 15.05.2020 18:41
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 575,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,47 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile spor oldu.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Euro
Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da açıklanacak ZEW endeksleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.
18:0599.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 575,12
|Açılış
|: 99.678
|
|Önceki Kapanış
|: 99.193
|
100.813
En Düşük
99.678
18:056,9157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9311
En Düşük
6,8987
18:057,4833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4574
18:05388,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,32
|Açılış
|: 388,36
|
|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
388,57
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,32
|2.344.422
|% 10,00
|
|MIPAZ
|3,63
|68.473.145
|% 10,00
|
|GSDDE
|2,97
|9.479.734
|% 10,00
|
|ISBIR
|740,60
|440.148
|% 10,00
|
|CMBTN
|78,65
|14.104.594
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.010.660
|% -10,00
|
|AYES
|2,97
|258.954
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,44
|2.800.866
|% -10,00
|
|ETILR
|3,15
|695.293
|% -10,00
|
|RTALB
|38,76
|5.107.444
|% -9,99
|
|ASELS
|28,86
|732.881.910
|% -1,23
|
|BIMAS
|56,50
|603.669.887
|% 4,24
|
|ECILC
|5,77
|573.995.572
|% 0,87
|
|GARAN
|7,70
|500.923.551
|% 0,13
|
|KOZAA
|12,66
|420.028.937
|% 2,68
|
|KARSN
|1,72
|288.342.411
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|402.797.383
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,16
|218.727.514
|% 0,47
|
|KRDMD
|2,50
|253.568.870
|% 0,00
|
|ECILC
|5,77
|573.995.572
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3606
|8,4025
|% -0,92
|
|Frank
|7,0845
|7,1271
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8358
|1,8450
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|12,46
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.539
|19,90
|
|Tam
|2.569
|2.605
|20,40
|
|Yarım
|1.254
|1.273
|10,00
|
|Çeyrek
|627
|637
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|16,50
|16,52
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,67
|3,68
|0,15
|
|B. Petrol
|31,57
|31,57
|0,44
|
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