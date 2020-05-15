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Borsa günü yükselişle tamamladı

15.05.2020 18:25

Son güncelleme : 15.05.2020 18:41
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 99.768,15 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 575,12 puan artarken, toplam  işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,47 ile ticaret,  en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile spor oldu.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı  kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para  Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD Merkez  Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da açıklanacak ZEW endeksleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin  direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0599.768
Değişim :  0,58% |  575,12
Açılış :  99.678  
Önceki Kapanış :  99.193  
En Yüksek
100.813 En Düşük
99.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 12,32 2.344.422 % 10,00  
MIPAZ 3,63 68.473.145 % 10,00  
GSDDE 2,97 9.479.734 % 10,00  
ISBIR 740,60 440.148 % 10,00  
CMBTN 78,65 14.104.594 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3606 8,4025 % -0,92  
Frank 7,0845 7,1271 % 0,02  
Riyal 1,8358 1,8450 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.744 12,46  
Altın Gr. 388 388 2,91  
Cumhuriyet 2.496 2.539 19,90  
Tam 2.569 2.605 20,40  
Yarım 1.254 1.273 10,00  
Çeyrek 627 637 5,00  
Gümüş.Ons 16,50 16,52 0,65  
Gümüş Gr. 3,67 3,68 0,15  
B. Petrol 31,57 31,57 0,44  
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