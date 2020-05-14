Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 100.249,78 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
14.05.2020 13:16
Son güncelleme : 14.05.2020 13:16
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,65 puan artarak 100.249,78 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile iletişim oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.
Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ihracat ve ithalat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
13:01100.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 72,93
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
13:016,9662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
13:017,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5191
13:01384,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,37
|Açılış
|: 384,87
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.880.879
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SODSN
|16,99
|491.283
|% 9,97
|
|YONGA
|27,82
|441.448
|% 9,96
|
|UZERB
|5,86
|77.739
|% 9,94
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|122.920.666
|% -9,99
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ULUUN
|9,37
|15.338.038
|% -7,59
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|TTKOM
|7,45
|170.565.645
|% -1,06
|
|RTALB
|43,06
|122.920.666
|% -9,99
|
|TKNSA
|7,64
|111.174.268
|% 7,45
|
|AKSEN
|4,96
|103.844.095
|% 3,33
|
|PAPIL
|15,30
|79.957.987
|% 8,66
|
|CEMAS
|1,10
|67.729.327
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,18
|57.876.173
|% 0,85
|
|ODAS
|1,84
|64.480.501
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,28
|38.731.305
|% 0,79
|
|AKSEN
|4,96
|103.844.095
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4883
|8,5309
|% -0,25
|
|Frank
|7,1308
|7,1737
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,57
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.516
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.582
|-2,10
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-1,10
|
|Çeyrek
|622
|631
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|1,08
|