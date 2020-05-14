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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

14.05.2020 13:16

Son güncelleme : 14.05.2020 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 100.249,78 puana yükseldi.



AA

 Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,65 puan artarak 100.249,78  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken,  holding  endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 2,67 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının takip edildiğini belirtti.

Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ihracat ve  ithalat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek  konumunda olduğunu söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 11,88 11.880.879 % 10,00  
UMPAS 0,88 78.364 % 10,00  
SODSN 16,99 491.283 % 9,97  
YONGA 27,82 441.448 % 9,96  
UZERB 5,86 77.739 % 9,94  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4883 8,5309 % -0,25  
Frank 7,1308 7,1737 % -0,20  
Riyal 1,8483 1,8576 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 2,57  
Altın Gr. 385 385 -0,33  
Cumhuriyet 2.475 2.516 -2,10  
Tam 2.547 2.582 -2,10  
Yarım 1.243 1.262 -1,10  
Çeyrek 622 631 -0,50  
Gümüş.Ons 15,59 15,61 0,02  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 -0,01  
B. Petrol 30,27 30,27 1,08  
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