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Borsa haftaya yükselişle başladı

01.06.2020 10:00

Son güncelleme : 01.06.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,91 artışla 106.481,02 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 960,54 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak  106.481,02 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,95 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile  ulaştırma, en çok gerileyen ise 0,18 ile iletişim oldu.

Cuma günü yüzde 0,15 değer kazanan BIST 100 endeksi, böylece haftalık  bazda yüzde 2,42 ve mayısta yüzde 4,36 yükseliş kaydetti.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak enflasyon,  yurt dışında ise perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve cuma günü  yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere yoğun gündemin takip  edileceğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi  Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması  durumunda 109.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 2,25 14.468.194 % 43,57  
TAVHL 20,30 152.854.138 % 0,00  
TUKAS 8,55 707.432.512 % 0,00  
KCHOL 16,14 216.342.396 % 0,00  
IHLGM 1,23 97.603.616 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4068 8,4490 % 0,13  
Frank 7,0583 7,1008 % -0,06  
Riyal 1,8067 1,8157 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 13,18  
Altın Gr. 381 381 2,10  
Cumhuriyet 2.469 2.500 26,60  
Tam 2.542 2.569 19,70  
Yarım 1.240 1.254 13,30  
Çeyrek 620 628 6,60  
Gümüş.Ons 18,33 18,36 0,48  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 0,10  
B. Petrol 37,82 37,82 -0,02  
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