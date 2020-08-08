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Bu hafta altın ve döviz kazandırdı

08.08.2020 09:46

Son güncelleme : 08.08.2020 09:46
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,88 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 7,24, euro/TL yüzde 3,41, dolar/TL yüzde 3,18 değer kazandı.



AA

BIST 100 endeksi, en düşük 985,38, en yüksek 1.143,26 puanı gördükten  sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,88 azalarak 1.060,59 puandan  tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 7,24 kazanımla 471,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 7,17 artışla 3.124,00 liraya çıktı. Geçen hafta 712,00 lira olan çeyrek  altının satış fiyatı ise 763,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,18 değer kazanarak 7,2030 liraya, euro da  yüzde 3,41 artışla 8,4830 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde  0,84 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  en çok kazandıran yüzde 9,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.




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Değişim :  2,53% |  26,19
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Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
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985
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4865 9,5340 % 0,20  
Frank 7,9527 8,0006 % 0,53  
Riyal 1,9376 1,9474 % 0,87  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.035 -28,13  
Altın Gr. 476 476 -3,61  
Cumhuriyet 1.664 1.679 -1.665,11  
Tam 1.694 1.720 -1.740,84  
Yarım 831 843 -834,44  
Çeyrek 415 421 -422,45  
Gümüş.Ons 28,28 28,35 -0,61  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,12  
B. Petrol 44,66 44,66 -0,43  
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