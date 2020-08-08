Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,88 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 7,24, euro/TL yüzde 3,41, dolar/TL yüzde 3,18 değer kazandı.
Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
08.08.2020 09:46
Son güncelleme : 08.08.2020 09:46
AA
BIST 100 endeksi, en düşük 985,38, en yüksek 1.143,26 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,88 azalarak 1.060,59 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,24 kazanımla 471,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,17 artışla 3.124,00 liraya çıktı. Geçen hafta 712,00 lira
olan çeyrek altının satış fiyatı ise 763,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları
yüzde 3,18 değer kazanarak 7,2030 liraya, euro
da yüzde 3,41 artışla 8,4830 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
18:057,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,5251
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0873
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
18:05476,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,20
|Açılış
|: 475,82
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4865
|9,5340
|% 0,20
|
|Frank
|7,9527
|8,0006
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9376
|1,9474
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-28,13
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|1.664
|1.679
|-1.665,11
|
|Tam
|1.694
|1.720
|-1.740,84
|
|Yarım
|831
|843
|-834,44
|
|Çeyrek
|415
|421
|-422,45
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,35
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|-0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
-
17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
-
17:57JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem