İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol arzının artmasına karşılık talebin azalması ve yeni tip corona virüsle (Kovid-19) ilgili belirsizliğin dünya petrol fiyatlarında tarihi düşüşe neden olduğunu söyledi.
`Corona virüsle ilgili belirsizlik petrol fiyatlarını düşürdü`
22.04.2020 16:33
Son güncelleme : 22.04.2020 16:33
AA
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, İran devlet televizyonuna açıklama yapan Zengene, petrol piyasasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zengene, "Corona virüs salgını, petrol tüketiminin ciddi oranda azalmasına yol açtı. Havacılık endüstrisinin önemli bir kısmı faaliyetine son verdi. Otobüs ve otomobillerle gerçekleştirilen yolcu taşımacılığı da son derece azaldı. Böylece ham petrol talebinde şiddetli bir düşüşe geçildi." dedi.
Petrol piyasalarında daha önce görülmeyen tarihi bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Zengene, şunları kaydetti:
"Petrol üretiminin fazlalığı ve corona virüsle ilgili durumun belirsizliği, fiyatların bu oranda düşmesine neden oldu. Mayıs ayında petrol üretimi günde 10 milyon varil azaltılacak. Bu takdirde fiyatların tedricen dengelemesini bekliyoruz."
Bu sorunla sadece Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) baş etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Zengene, "Petrol üreticileri bu süreçte ayakta kalmak istiyorlarsa, özellikle petrolü pahalıya mal eden üreticiler, iş birliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.
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