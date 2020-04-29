Daimler, 2020 ilk çeyrekte net karının keskin düşüş gösterdiğini ve cirosunun da azaldığını duyurdu.
Daimler`in net karı keskin şekilde düştü
29.04.2020 09:29
Son güncelleme : 29.04.2020 09:38
Mercedes markasının üreticisi Daimler, 2020 ilk çeyrekte net karının keskin düşüş gösterdiğini ve cirosunun da azaldığını duyurdu.
Daimler'in vergi sonrası net karı geçen yılın aynı dönemindeki 2,15 milyar eurodan 168 milyon euro
seviyesine indi. Hissedarlara dağıtılabilir net kar ise 2,1 milyar eurodan 94 milyon euro seviyesine düştü.
İlk çeyrekte ciro da yüzde 6 azalarak 37,22 milyar euro oldu.
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
0
En Düşük
0
18:056,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
18:057,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5828
En Düşük
7,5446
18:05383,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 383,93
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|AKBNK
|5,90
|331.829.853
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,85
|38.626.502
|% 0,00
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% 0,00
|
|DESPC
|5,47
|17.556.831
|% 0,00
|
|ECZYT
|10,30
|48.425.547
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,90
|331.829.853
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,85
|38.626.502
|% 0,00
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% 0,00
|
|DESPC
|5,47
|17.556.831
|% 0,00
|
|ECZYT
|10,30
|48.425.547
|% 0,00
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% 0,00
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% 0,00
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% 0,00
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% 0,00
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 0,00
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 0,00
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 0,00
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6822
|8,7258
|% 0,33
|
|Frank
|7,1488
|7,1918
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|1,21
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.516
|0,70
|
|Tam
|2.523
|2.577
|0,80
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|0,30
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|22,95
|22,95
|0,21
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