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Dev şirket açıkladı! İşte Corona`ya umut olacak ilaç

08.04.2020 14:26

Son güncelleme : 08.04.2020 16:22
ABD`li biyoteknoloji şirketi Novavax Inc corona virüs tedavisinde kullanılabilecek yeni bir aşı tespit ettiğini ve insan üzerinde denemelere Mayıs ortasında başlayacağını açıkladı. Öte yandan Adjuvanlar bağışıklık sisteminin viral ve bakteri enfeksiyonlarına karşı daha yüksek miktarda antikor üretmesini sağlıyor ve bağışıklık tepkisini güçlendirmek için kullanılıyor.



REUTERS

Şirket böylece solunum yolları hastalığı yaratan corona virüse karşı aşı geliştiren 10'dan fazla ilaç üreticisinin arasına katılmış oldu.

Novavax, bağışıklık tepkisini güçlendirmek için Matrix-M adını verdiği adjuvanın MVX-CoV2373 şeklinde adlandırılan yeni aşı cinsinde kullanılacağını bildirdi. Klinik deneylerin ilk sonuçlarının Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

Adjuvanlar bağışıklık sisteminin viral ve bakteri enfeksiyonlarına karşı daha yüksek miktarda antikor üretmesini sağlıyor ve bağışıklık tepkisini güçlendirmek için kullanılıyor.

Aşı deneylerinin sonuçları yakından izlenirken, Gilead Sciences tarafından antiviral ilacın deney sonuçları da bu ay içinde açıklanacak. Ayrıca başka rahatsızlıklar için Roche ve Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen, halihazırda düzenleyici kurumlardan onay almış terapilerin de corona virüse karşı kullanımı hakkında rapor da yakında yayımlanacak.

Uzmanlar corona virüse karşı aşı geliştirmenin en az bir yıl süreceğini ifade etse de deney sonuçları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.




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