Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası`nın faiz kararında. Dolar/TL kritik güne 6.98 seviyesinde başladı.
Dolar yeni günde kaç lira?
29.04.2020 07:22
Son güncelleme : 29.04.2020 07:25
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının izleneceği yeni güne dolar/TL 7 liranın altında başladı.
Kur şu dakikalarda 6.98 seviyesinde.
Euro/TL ise 7.57 civarında seyrediyor.
Fed faiz kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde.
Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. (21.30)
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|
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|
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|
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|488.533
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|
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|ODAS
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|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
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|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
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|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6562
|8,6997
|% -0,02
|
|Frank
|7,1388
|7,1818
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|2,58
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.515
|-9,90
|
|Tam
|2.523
|2.577
|-10,10
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
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|23,58
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