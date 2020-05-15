Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile yinelediği tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altında gerilemeyi sürdürüyor. Kur gün 6.9 ile 20 Nisan`dan beri en düşük seviyeye gerilerken düşüşte kısa sürede swap anlaşması sağlanacağı beklentisi etkili.
Dolar yeni günde ne kadar oldu?
15.05.2020 09:37
Son güncelleme : 15.05.2020 09:37
Dolar/TL geçen hafta BDDK'nın üç bankaya TL
işlem yasağı getirme kararı sonrası 7.2690 ile tarihi zirvesinden dönmüştü. Yasağın kalkmasına karşın dolar/TL'de düşüş devam etti. kur geçen haftanın son işlem gününden beri dolar
7 seviyesinin altında genel olarak yatay ancak iyimser bir seyir izliyor.
Dolar/TL bu sabah güne 20 Nisan'dan beri ilk kez 6.9'a gerileyerek başladı. Kur saat 0857'de 6.9100/6.9170 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.1876/7.1956, euro/TL 7.4649/7.4742 seviyesinde işlem görüyor. TL son dönemde sert değer kayıpları ardından bir kaç gündür gelişmekte olan ülke para
birimlerinden biraz daha iyi bir performans gösteriyor.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmazlık Çin'den gelen ekonomik verileri gölgede bıraktı. Son verileri Çin ekonomisinin koronavirüs salgını kaynaklı şoktan yavaş yavaş toparlandığını gösteriyor. Dolar üç haftalık zirvesinden gerilemiş olsa da ABD-Çin arasındaki gerilim ve koronavirüs salgınının ikinci dalgası konusundaki kaygılarla haftayı kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 99.193
|
0
En Düşük
0
18:056,9165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9311
En Düşük
6,8987
18:057,4760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5024
En Düşük
7,4574
18:05386,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,30
|Açılış
|: 386,34
|
|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
386,46
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,62
|23.044.884
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|182.453.375
|% 0,00
|
|MPARK
|15,51
|82.547.689
|% 0,00
|
|BRSAN
|9,61
|18.597.842
|% 0,00
|
|KERVN
|0,53
|3.807.017
|% 0,00
|
|SODA
|5,62
|23.044.884
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|182.453.375
|% 0,00
|
|MPARK
|15,51
|82.547.689
|% 0,00
|
|BRSAN
|9,61
|18.597.842
|% 0,00
|
|KERVN
|0,53
|3.807.017
|% 0,00
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 0,00
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% 0,00
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% 0,00
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 0,00
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% 0,00
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4173
|8,4595
|% -0,25
|
|Frank
|7,0789
|7,1216
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8347
|1,8439
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|5,58
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.526
|6,60
|
|Tam
|2.554
|2.591
|6,80
|
|Yarım
|1.246
|1.267
|3,30
|
|Çeyrek
|623
|634
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|16,25
|16,28
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|0,09
|
|B. Petrol
|32,17
|32,17
|1,04
|
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