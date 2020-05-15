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Dolar yeni günde ne kadar oldu?

15.05.2020 09:37

Son güncelleme : 15.05.2020 09:37
Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile yinelediği tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altında gerilemeyi sürdürüyor. Kur gün 6.9 ile 20 Nisan`dan beri en düşük seviyeye gerilerken düşüşte kısa sürede swap anlaşması sağlanacağı beklentisi etkili.



Dolar/TL geçen hafta BDDK'nın üç bankaya TL işlem yasağı getirme kararı sonrası 7.2690 ile tarihi zirvesinden dönmüştü. Yasağın kalkmasına karşın dolar/TL'de düşüş devam etti. kur geçen haftanın son işlem gününden beri dolar 7 seviyesinin altında genel olarak yatay ancak iyimser bir seyir izliyor.

Dolar/TL bu sabah güne 20 Nisan'dan beri ilk kez 6.9'a gerileyerek başladı. Kur saat 0857'de 6.9100/6.9170 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.1876/7.1956, euro/TL 7.4649/7.4742 seviyesinde işlem görüyor. TL son dönemde sert değer kayıpları ardından bir kaç gündür gelişmekte olan ülke para birimlerinden biraz daha iyi bir performans gösteriyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmazlık Çin'den gelen ekonomik verileri gölgede bıraktı. Son verileri Çin ekonomisinin koronavirüs salgını kaynaklı şoktan yavaş yavaş toparlandığını gösteriyor. Dolar üç haftalık zirvesinden gerilemiş olsa da ABD-Çin arasındaki gerilim ve koronavirüs salgınının ikinci dalgası konusundaki kaygılarla haftayı kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.




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