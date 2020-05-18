Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.41 liraya, sterlin de 8.30 liranın altına kadar geriledi.
Dolar yeni haftada ne kadar oldu?
18.05.2020 09:31
Son güncelleme : 18.05.2020 09:35
DHA
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.58 artışla 99 bin 768 puanda tamamladı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27, BIST Mali Endeks yüzde 0.35 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.67 artıda kapandı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar
en düşük 6.8578 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.88-6.89 lira aralığında,
- euro
en düşük 7.4123 lira ve en yüksek 7.4726 lirayı gördükten sonra, 7.45-7.46 lira aralığında,
- sterlin
en düşük 8.2875 lira ve en yüksek 8.3512 lirayı gördükten sonra 8.33-8.34 lira aralığında hareket ediyor.
18:0599.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
0
En Düşük
0
18:056,8811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8578
18:057,4477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,4123
18:05390,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,40
|Açılış
|: 390,36
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|4,44
|25.764.525
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,96
|62.986.038
|% 0,00
|
|HUBVC
|24,14
|339.749.529
|% 0,00
|
|METUR
|1,97
|2.137.058
|% 0,00
|
|NUHCM
|12,32
|2.344.422
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,44
|25.764.525
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,96
|62.986.038
|% 0,00
|
|HUBVC
|24,14
|339.749.529
|% 0,00
|
|METUR
|1,97
|2.137.058
|% 0,00
|
|NUHCM
|12,32
|2.344.422
|% 0,00
|
|ASELS
|28,86
|732.881.910
|% 0,00
|
|BIMAS
|56,50
|603.669.887
|% 0,00
|
|ECILC
|5,77
|573.995.572
|% 0,00
|
|GARAN
|7,70
|500.923.551
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,66
|420.028.937
|% 0,00
|
|KARSN
|1,72
|288.342.411
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|402.797.383
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|218.727.514
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,50
|253.568.870
|% 0,00
|
|ECILC
|5,77
|573.995.572
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3126
|8,3543
|% -0,22
|
|Frank
|7,0613
|7,1039
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8275
|1,8366
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|20,23
|
|Altın Gr.
|391
|391
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.557
|38,10
|
|Tam
|2.586
|2.624
|39,00
|
|Yarım
|1.262
|1.282
|19,00
|
|Çeyrek
|631
|641
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|33,52
|33,52
|1,02
|
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