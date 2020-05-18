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Dolar yeni haftada ne kadar oldu?

18.05.2020 09:31

Son güncelleme : 18.05.2020 09:35
Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.41 liraya, sterlin de 8.30 liranın altına kadar geriledi.



DHA

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.58 artışla 99 bin 768 puanda tamamladı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27, BIST Mali Endeks yüzde 0.35 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.67 artıda kapandı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8578 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.88-6.89 lira aralığında,

- euro en düşük 7.4123 lira ve en yüksek 7.4726 lirayı gördükten sonra, 7.45-7.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2875 lira ve en yüksek 8.3512 lirayı gördükten sonra 8.33-8.34 lira aralığında hareket ediyor.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 4,44 25.764.525 % 0,00  
GUSGR 2,96 62.986.038 % 0,00  
HUBVC 24,14 339.749.529 % 0,00  
METUR 1,97 2.137.058 % 0,00  
NUHCM 12,32 2.344.422 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3126 8,3543 % -0,22  
Frank 7,0613 7,1039 % -0,18  
Riyal 1,8275 1,8366 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 20,23  
Altın Gr. 391 391 3,87  
Cumhuriyet 2.513 2.557 38,10  
Tam 2.586 2.624 39,00  
Yarım 1.262 1.282 19,00  
Çeyrek 631 641 9,50  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 0,59  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
B. Petrol 33,52 33,52 1,02  
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