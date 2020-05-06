Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1210`dan işlem görüyor.
Dolar/TL ne kadar oldu?
06.05.2020 11:16
Son güncelleme : 06.05.2020 11:16
AA
Dün 7,02-7,10 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 7,0749'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 7,1210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 7,7140'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 8,8685'ten satılıyor.
Dolar endeksi, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0830'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.
Yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, Almanya ve Euro
Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınama Yöneticileri Endeksi (PM) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,15 bandının izleneceğini kaydetti.
11:0198.730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -7,78
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.945
En Düşük
98.069
11:017,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0842
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1587
En Düşük
7,0607
11:017,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0772
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7471
En Düşük
7,6497
11:01391,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,87
|Açılış
|: 391,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
391,40
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.638.056
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|4.702.244
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,56
|69.832.872
|% -7,97
|
|DEVA
|14,97
|24.266.928
|% -6,61
|
|ADEL
|12,12
|2.065.562
|% -4,87
|
|ORMA
|4,00
|22.248
|% -4,76
|
|PEKGY
|4,06
|901.791
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,38
|346.155.548
|% 5,31
|
|GARAN
|8,12
|150.800.166
|% -0,25
|
|ASELS
|27,02
|118.112.723
|% -0,15
|
|PETKM
|3,52
|113.923.645
|% 1,15
|
|KOZAA
|12,25
|108.697.296
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,38
|346.155.548
|% 5,31
|
|KARSN
|1,85
|104.077.311
|% 6,94
|
|PETKM
|3,52
|113.923.645
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,30
|40.053.084
|% 2,36
|
|GUSGR
|3,04
|87.940.224
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8308
|8,8751
|% 0,61
|
|Frank
|7,2960
|7,3399
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8921
|1,9016
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,21
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.558
|17,40
|
|Tam
|2.585
|2.624
|21,90
|
|Yarım
|1.261
|1.283
|10,70
|
|Çeyrek
|629
|642
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,06
|
|B. Petrol
|31,06
|31,06
|0,09
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