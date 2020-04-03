Dolar/TL geçen ay yükselişe geçerek 6.60`ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38`e kadar gerilemişti. Kur dün 6.60`ın altını görse de bu seviyelerde kalıcı olamadı ve bu sabah 6. 69 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.
Dolar/TL ne kadar oldu?
03.04.2020 09:41
Son güncelleme : 03.04.2020 09:48
Corona virüs kaynaklı satış baskısı ve güvenli limana yönelimle birlikte dolar/TL bu sabah 6.69 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.
Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti.
Kur geçen haftayı 6.45'li seviyelere yükselerek tamamladı. Bu hafta ise satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış baskısında belirleyici konumda.
PETROL FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR
ABD Hazine tahvil
getirileri üç haftanın en düşük seviyesine indi. Doların haftalık kazancı ise %2'nin üzerinde. Petrol fiyatları
da piyasada yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki uzlaşmaya arabuluculuk yaptığını açıklaması ile en büyük tek günlük kazanımına ulaştıktan sonra bugün düştü. Dün %24.7 prim yapan ABD ham petrolünün varil fiyatı %4.5 düşüşle 24.18 dolara, Brent ise %2.7 düşüşle 29.24 dolara indi.
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 89.511
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0
En Düşük
0
18:056,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0699
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7010
En Düşük
6,6075
18:057,2539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
18:05346,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,87
|Açılış
|: 346,29
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
346,68
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|3,38
|9.651.001
|% 0,00
|
|USAK
|1,21
|13.485.713
|% 0,00
|
|TRGYO
|1,94
|63.441.599
|% 0,00
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% 0,00
|
|PRKME
|2,78
|721.025
|% 0,00
|
|GOODY
|3,38
|9.651.001
|% 0,00
|
|USAK
|1,21
|13.485.713
|% 0,00
|
|TRGYO
|1,94
|63.441.599
|% 0,00
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% 0,00
|
|PRKME
|2,78
|721.025
|% 0,00
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 0,00
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% 0,00
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 0,00
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 0,00
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2526
|8,2940
|% 0,94
|
|Frank
|6,8335
|6,8746
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7724
|1,7813
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|-5,61
|
|Altın Gr.
|346
|346
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|28,83
|28,83
|-1,11
|
Seans Raporu
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Yüzde -4.20 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 192, 210 adet işlem
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