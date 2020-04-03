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Dolar/TL ne kadar oldu?

03.04.2020 09:41

Son güncelleme : 03.04.2020 09:48
Dolar/TL geçen ay yükselişe geçerek 6.60`ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38`e kadar gerilemişti. Kur dün 6.60`ın altını görse de bu seviyelerde kalıcı olamadı ve bu sabah 6. 69 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.



Corona virüs kaynaklı satış baskısı ve güvenli limana yönelimle birlikte dolar/TL bu sabah 6.69 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti.

Kur geçen haftayı 6.45'li seviyelere yükselerek tamamladı. Bu hafta ise satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış baskısında belirleyici konumda.

PETROL FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

ABD Hazine tahvil getirileri üç haftanın en düşük seviyesine indi. Doların haftalık kazancı ise %2'nin üzerinde. Petrol fiyatları da piyasada yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki uzlaşmaya arabuluculuk yaptığını açıklaması ile en büyük tek günlük kazanımına ulaştıktan sonra bugün düştü. Dün %24.7 prim yapan ABD ham petrolünün varil fiyatı %4.5 düşüşle 24.18 dolara, Brent ise %2.7 düşüşle 29.24 dolara indi.




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Riyal 1,7724 1,7813 % 1,12  
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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,48 -0,01  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,03  
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