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Elektrik üretimi azaldı

28.05.2020 08:49

Son güncelleme : 28.05.2020 08:49
Türkiye`nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalışla 23 milyon 828 bin 262 megavatsaate geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mart ayına ilişkin "Elektrik  Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 40,4'ü  hidroelektrik santraller, yüzde 20,3'ü ithal kömür, yüzde 12,5'i linyit, yüzde  10,4'ü doğal gaz santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, asfaltit, taş  kömürü, fuel-oil ve güneş izledi. Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı  ayına kıyasla yüzde 0,7 azalarak 23 milyon 828 bin 262 megavatsaate düştü.

ABONE SAYISI

Elektrikte abone sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8  artarak 45 milyon 240 bin 505'e ulaştı.

Bu dönemde, ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 1, aydınlatma  tüketicilerinin sayısı yüzde 4,2 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde  20,4, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,6, tarımsal sulama tüketicilerinin  sayısı ise yüzde 3,1 artış gösterdi.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, martta geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 0,9 azalarak 18 milyon 452 bin 687 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 45'i sanayi,  yüzde 26,1'i mesken ve yüzde 24,3'ü ticarethane aboneleri tarafından  gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,4'ünün aydınlatma ve yüzde 2,2'sinin  tarımsal sulama kaynaklı olduğu görüldü.

KURULU GÜÇ

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,8 artarak  84 bin 951 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30,2'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ü  barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,9'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu  kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler  arasında paylaşıldı.




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