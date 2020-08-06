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Elektrikte 236 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

06.08.2020 09:35

Son güncelleme : 06.08.2020 09:35
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 39 elektrik üretim santraline haziran ayı için toplam 236 milyon 36 bin 397 lira kapasite ödemesi yapacak.



AA

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak  ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden  39'una haziran ayı için toplam 236 milyon 36 bin 397 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme, 15 milyon 36 bin 954 lirayla  Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 14 milyon 353  bin 456'şar lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy  Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 12 yerli kömür yakıtlı termik  santral, 5 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı  elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte  sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite  ödemesi yapılıyor.




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