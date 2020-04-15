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EPGİS`ten nöbetçi akaryakıt istasyonu açıklaması

15.04.2020 10:38

Son güncelleme : 15.04.2020 10:46
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasında bazı aksaklıklar görüldüğünü belirterek, yasağın uygulandığı dönemlerde merkezi istasyonlarda en fazla 3, kırsalda daha az personelle sadece sokağa çıkma izni bulunan araçlara hizmet verilmesi önerisinde bulundu.



AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında hafta  sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresinde nöbetçi akaryakıt istasyonlarında  çeşitli sorunlar yaşandığını ifade etti.

Akaryakıt istasyonlarının parlayıcı ve patlayıcı madde bulunduran çok  tehlikeli sınıfa dahil işletmeler olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Bu işletmeler,  güvenliğin garanti altına alınmasının zorunlu olduğu işletmelerdir. Fiili olarak  işletmelerin kapanması, kamu mal ve can güvenliği açısından ciddi risk  oluşturuyor. Bu nedenle kapalı kalacak istasyonlarda 1 ya da 2 personelin  güvenliği sağlamak ve acil durum müdahalesi için bulunması önemlidir. Bazı  bölgelerde kolluk güçlerinin istasyonlarda hiç kimsenin bulunmamasını istemesi,  bu açıdan sıkıntılara neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, nöbetçi istasyon uygulaması sırasında dağıtım firmaları ve  istasyonların bağımsız şekilde aldığı kamu ihaleleri nedeniyle zorunlu olduğu  ikmal şartını yerine getiremediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Emniyet, ambulans, jandarma ve itfaiye araçları gibi acil durum için  kullanılan araçların ikmalleri, nöbetçi olan istasyonların bu araçlara yakın  olmaması nedeniyle yapılamamış ve araçların hizmeti tehlikeye girmiştir.  Özellikle ülkemizin gıda ikmal noktaları olan şehirlerde, kamyonların yük alması  ve yola çıkışı sabaha karşı olduğundan, kapalı istasyonlarda ikmal yapılamayışı  nedeniyle nakliye hizmetinde aksama yaşanmıştır. Bu durum gıda sevkiyatını  olumsuz etkilemiştir. Mevsimsel tarım şartları yüzünden çiftçiye anlaşmalı olarak  ikmal yapan istasyonların bu süreçte hizmet vermekte sıkıntı yaşandığı  gözlemlenmiştir. Mahsulünü pazarlara göndermesi gereken çiftçiler ve bu ürünleri  ülke geneline götürecek  nakliyecilerin, bulundukları mahallerde veresiye  çalıştıkları istasyonların kapalı olmasından dolayı mağduriyet yaşadıkları, yakıt  alamadıkları gözlemlenmiştir. Ülke sınırına yakın büyükşehirlerden ve transit  yollardan geçmesi gereken tır ve kamyonların bu bölgelerde ikmal sıkıntısı  yaşadığı görülmüştür. Özellikle 3 büyükşehirde bazı lokasyonlarda çok fazla  akaryakıt istasyonu olması nedeniyle yönetmelikte belirtilen 50 bin nüfusa 1 adet  24 saat açık istasyon şartı bu bölgelerde 4 saatte bir dönüşümlü hale gelmek  durumunda kaldı ve bu da yönetimsel sıkıntıya neden oldu. Akaryakıt  istasyonlarında kullanılan POS cihazlarının ve lavaboların market içinde  olmasından dolayı istasyonlar da mağduriyet yaşadı."

EPGİS olarak, bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağının  olduğu dönemlerde aksaklık yaşanmaması için bazı adımlar atılabileceğini aktaran  Aktaş, şu önerilerde bulundu:

"Salgınla ilgili tüm korunma tedbirlerinin mutlak uygulanması  şartıyla, merkezi istasyonlarda en fazla 3 ve kırsalda daha az personelle hizmet  vermeye devam edilebilir. Böylece, kamu can ve mal güvenliğiyle istasyon  güvenliği sağlanabilir. Yasak boyunca sadece kamu, nakliye, tarım araçları,  ihalesi yapılmış taşıt tanımalı araçlar ve illerde valiliğin izin verdiği  araçlara hizmet vererek ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmaline devam edilmesini  öneriyoruz."






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