Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.
Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi düştü
16.04.2020 13:15
Son güncelleme : 16.04.2020 13:15
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nde şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubat ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, 2019'un şubat ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,9 gerileme kaydetti.
AB'de ise sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla değişmezken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1,3 azaldı.
Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 8,7 ile Estonya, yüzde 3,7 ile Danimarka ve yüzde 3,1 ile Letonya’da gerçekleşti.
En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Yunanistan, yüzde 2,8 ile Portekiz ve yüzde 2,6 ile Malta'da ölçüldü.
Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.
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