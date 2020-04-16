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Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi düştü

16.04.2020 13:15

Son güncelleme : 16.04.2020 13:15
Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini  yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubat ayında  önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, 2019'un şubat ayı ile kıyaslandığında  yüzde 1,9 gerileme kaydetti.

AB'de ise sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla değişmezken,  2019'un aynı dönemine göre yüzde 1,3 azaldı.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde  en fazla artış yüzde 8,7 ile Estonya, yüzde 3,7 ile  Danimarka ve yüzde 3,1 ile  Letonya’da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Yunanistan, yüzde 2,8 ile Portekiz ve  yüzde 2,6 ile Malta'da ölçüldü.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.






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