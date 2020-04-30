Euro Bölgesi`nde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıllık enflasyon nisanda yüzde 0,4`e düştü.
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon geriledi
30.04.2020 13:00
Son güncelleme : 30.04.2020 13:00
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde mart ayında yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 0,4'e indi.
Euro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 9,6 ile enerji izledi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
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