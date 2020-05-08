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Facebook ve Google evden çalışma süresini uzattı

08.05.2020 10:46

Son güncelleme : 08.05.2020 10:46
Facebook ve Google, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işçilerinin yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini bildirdi.



AA

BBC'nin haberine göre, Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai,  görevlerini evlerinden yerine getirebilecek personelin yıl sonuna kadar evden  çalışabileceğini açıkladı.

Pichai, ofise dönmek zorunda olanların da genişletilmiş güvenlik  önlemleri çerçevesinde temmuzdan itibaren iş yerlerinde çalışmaya başlayacağını  söyledi.

Facebook da "Bugün, yıl sonuna kadar işlerini uzaktan  yürütebileceklerin bunu tercih edebileceklerini duyurduk." açıklamasını yaptı.

Facebook, hangi çalışanların ofise dönmesinin isteneceğine ise henüz  karar verilmediğini bildirdi.

Daha önce ofislerini 6 Temmuz itibarıyla açacağını açıklayan Facebook,  Kovid-19 salgınında evden çalışma ve çocuk bakımı masrafları için işçilerine 1000  dolar ikramiye vermişti.

Google da evden çalışma uygulamasını, 1 Haziran'a kadar sürdüreceğini  duyurmuştu.






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