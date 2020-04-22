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Facebook`tan 5.7 milyar dolarlık hisse alımı

22.04.2020 13:36

Son güncelleme : 22.04.2020 13:39
Popüler sosyal medya platformu Facebook, Hindistan Mumbai merkezli telekomünikasyon şirketi Reliance Jio hisselerinin yüzde 9.9`unu 5.7 milyar dolara satın aldı.



DHA

Facebook'un sağladığı finansman ile piyasa değeri 66 milyar dolara yükselen Hintli şirket, bu taze kaynak ile borçlarının bir bölümünü ödeyerek kapattı.

Facebook bu ortaklık ile, WhatsApp uygulamasını Hindistan'daki küçük marketlere dijital ödeme hizmeti sunacak şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg konuyla ilgili açıklamasında, Hindistan'ın dijitalleşme dönüşüm sürecinin ortasında olduğuna dikkat çekerek, "Jio bu dönüşüm sürecinde yüzlerce milyon Hindistan vatandaşı ve küçük işletmenin çevrimiçi olmasında önemli rol oynadı" dedi ve ekledi:

"Tüm dünyada toplumların evlerine kapandığı bu dönemde, bu gişimcilerin, müşteri bulma ve onlarla ileşitişim kurmak ve işlerini büyütmek için güvenebilecekleri dijital araçlara gereksinimleri var."

Satın alma işleminin duyurulmasının ardından Facebook hisseleri yüzde 2.25 ve Jio'nun ana şirketi Reliance Industries hisseleri de yüzde 5.69 yükseldi.




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