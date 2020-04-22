GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Finansal Hizmetler Güven Endeksi azaldı

22.04.2020 15:12

Son güncelleme : 22.04.2020 15:12
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya göre 20,9 puan azalarak 137 seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına  ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi  açıklandı.

Nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal  sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp  toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, nisanda bir önceki aya göre 20,9 puan azalarak 137  seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve  gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde  etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,  son 3 aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu  yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek 3 aydaki  hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam  etti.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler ile  gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler, istihdamda azalış  bildirenler ve azalış bekleyenler lehine döndü.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki karlılıkta  artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme  kıyasla güçlenirken, gelecek 3 aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler  lehine olan seyir ise zayıfladı.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki  rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek  3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme kıyasla  zayıfladı. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son 3 ayda  iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek, gelecek 3 ayda  iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Nisanda  NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta  Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla  değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik  fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal  güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri  için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 19,4, 56,2  ve 23,4 puanlık azalış oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:5698.488
Değişim :  0,89% |  868,54
Açılış :  98.129  
Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
98.962 En Düşük
97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LOGO 78,65 54.249.249 % 10,00  
LINK 31,24 17.800.390 % 10,00  
KENT 212,30 6.175.511 % 10,00  
POLTK 84,70 183.630 % 10,00  
OZRDN 2,42 102.632 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6254 8,6687 % 0,90  
Frank 7,1966 7,2400 % 0,44  
Riyal 1,8526 1,8619 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.698 11,83  
Altın Gr. 383 383 4,64  
Cumhuriyet 2.455 2.515 30,80  
Tam 2.520 2.580 31,60  
Yarım 1.228 1.259 15,40  
Çeyrek 616 630 7,70  
Gümüş.Ons 14,90 14,94 0,02  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,02  
B. Petrol 19,35 19,35 0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru