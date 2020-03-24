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Finansal Hizmetler Güven Endeksi azaldı

24.03.2020 15:17

Son güncelleme : 24.03.2020 15:24
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, martta bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak 157,9 seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

Mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp  toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, martta bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak 157,9  seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep  beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler güçlenerek, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Martta NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik  fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal  güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri  için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 2,8, 2,6 ve 9,6 puanlık azalış oldu.





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