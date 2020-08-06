Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başta dijital oyun sektörü olmak üzere, bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaları İhtisas Serbest Bölgesi`nde yer almaya davet etti.
`Firmalarımızı İhtisas Serbest Bölgesi`nde yer almaya davet ediyoruz`
06.08.2020 15:55
Son güncelleme : 06.08.2020 15:55
DHA
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Peak Games ve Rollic Games gibi Bakanlığımız desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Dünyanın son dönemde parlayan yıldızı bilişim sektörümüz başta olmak üzere hizmet sektörlerimizi, İhtisas Serbest Bölgelerimizle küresel düzeyde üst lige taşımaya kararlıyız. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini dijital oyun sektörü ekosisteminin gelişmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve dünyayla rekabet edebilecek birçok yerli oyun yazılım ve bilişim şirketinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Başta dijital oyun sektörü olmak üzere bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
15:391.054
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -37,66
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:397,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,2060
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:398,6336
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,2569
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:39478,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 17,06
|Açılış
|: 478,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|94.164.463
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|35.871.783
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.158.819
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.000.454
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|54.974.936
|% 9,91
|
|DENGE
|1,80
|255.379
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|BURVA
|71,55
|1.580.253
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.610.705.090
|% -5,74
|
|GARAN
|6,65
|1.140.125.753
|% -1,92
|
|SISE
|5,89
|922.261.552
|% -5,61
|
|AKBNK
|4,83
|825.543.594
|% -3,78
|
|ASELS
|15,93
|808.192.945
|% -5,40
|
|EKGYO
|1,97
|1.610.705.090
|% -5,74
|
|ODAS
|2,21
|515.249.994
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,07
|428.626.730
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,78
|717.090.675
|% -4,55
|
|GARAN
|6,65
|1.140.125.753
|% -1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5350
|9,5829
|% 3,50
|
|Frank
|7,9677
|8,0157
|% 3,14
|
|Riyal
|1,9321
|1,9418
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,83
|
|Altın Gr.
|480
|481
|18,82
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.291
|196,60
|
|Tam
|3.291
|3.406
|221,80
|
|Yarım
|1.597
|1.650
|96,20
|
|Çeyrek
|801
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,19
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,45
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,05
|