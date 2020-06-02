Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa`da GSYH`nin bu yıl yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini bildirdi.
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Ekonomi bu yıl küçülebilir
02.06.2020 12:41
Son güncelleme : 02.06.2020 12:58
AA
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada salgının yol açtığı krizin ülkede derin şok yarattığını ve ekonominin 3 ay durduğunu söyledi.
GSYH'nin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 8 yerine yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ekonomik olarak yeniden yükselişe geçeceklerine inandığını ifade etti.
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