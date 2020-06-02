Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Ekonomi bu yıl küçülebilir













AA

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada salgının yol açtığı krizin ülkede derin şok yarattığını ve ekonominin 3 ay durduğunu söyledi.



GSYH'nin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 8 yerine yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ekonomik olarak yeniden yükselişe geçeceklerine inandığını ifade etti.