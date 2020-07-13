Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

G7`den borçları askıya almayı uygulama çağrısı

13.07.2020 17:48

Son güncelleme : 13.07.2020 18:12
G7 maliye bakanları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınmasını öngören G20 Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi`nin tüm resmi ikili kreditörlerce tam olarak uygulanması ve borç şeffaflığı standardına bağlı kalınması çağrısında bulundu.



AA

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven  Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den mevkidaşları  ile Avrupa Komisyonu, Eurogroup, IMF ve Dünya Bankası'ndan yetkililerle görüştüğü  bildirildi.

G7 maliye bakanlarının düzenli iletişim halinde olduğuna işaret edilen  açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı zamanında ve etkili adımlar atma konusunda  koordinasyon sağlamaya devam devam ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, "Maliye bakanları, yerel ve uluslararası ekonomik  müdahaleler ile küresel ekonominin güçlü bir şekilde toparlanmasını sağlamak için  stratejiler üzerinde görüştü. G20 Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'ni de  görüşen bakanlar tarafından, tüm resmi ikili kreditörlerce bunun tam olarak  uygulaması ve borç verilerinin şeffaflığı standardına bağlı kalınması çağrısı  yapıldı." ifadeleri kullanıldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:56118.331
Değişim :  3,07% |  3.522,19
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
118.354 En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.520.431 % 10,00  
ULAS 5,17 11.335.465 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.591.249 % 10,00  
BUCIM 4,85 14.909.920 % 9,98  
DURDO 17,85 6.034.447 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6301 8,6734 % -0,05  
Frank 7,2606 7,3043 % -0,00  
Riyal 1,8235 1,8327 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 9,71  
Altın Gr. 398 398 1,25  
Cumhuriyet 2.588 2.608 3,10  
Tam 2.666 2.676 3,30  
Yarım 1.294 1.309 1,60  
Çeyrek 647 655 0,80  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 0,52  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,10  
B. Petrol 42,89 42,89 -0,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru