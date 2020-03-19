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Gratis Türkiye`deki mağazalarını geçici olarak kapattı

19.03.2020 17:26

Son güncelleme : 19.03.2020 17:32
Gratis corona virüs önlemleri kapsamında 79 ilde bulunan 667 mağazasını önlem amaçlı geçici olarak kapattı.



Gratis Türkiye'deki yüzlerce mağazasını corona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapattığını duyurdu.

Gratis'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan corona virüs (COVID-19) ile mücadele için mağazalarımıza konuk ettiğimiz siz değerli müşterimizin ve Gratis bünyesindeki tüm çalışanlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda ayırt etmeksizin tüm çalışanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde, genel müdürlüğümüz, 79 ilde bulunan 667 perakende satış mağazamız, 6 ilde bulunan 21 Gratis Beauty noktamız ve Gratis Lojistik Merkezimiz dahil tüm birimlerimizi 19 Mart 2020 tarihi itibari ile geçici bir süre için kapatıyoruz.

ONLİNE SATIŞ DEVAM EDECEK

Bu dönemde birinci önceliğimiz ihtiyacınız olabilecek kişisel hijyen ve bakım ürünlerinin tedariğini aksatmamaktır. Bu sebeple gratis.com online satış sitemiz 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Ancak lojistik merkezimiz de çalışanlarının istirahat etmesi için ilk aşamada kapalı olacak. Sonrasında da maksimum hijyen ve dezenfekte önlemleri altındaki belirli sayıda çalışanımızın, vardiyalı sistemle çalışma gün ve saatlerini minimumda tutarak, siparişlerinizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bu nedenle teslimat sürelerimizde gecikmeler yaşanabilecek olup, bunu anlayışla karşılamanızı ümit ederiz.

Gelişmeler ışığında halkımızın olası acil ihtiyacına göre tüm operasyonlarımızı hızla yeniden şekillendirebileceğimizi bilgilerinize sunar, hepimizin sahip olduğu toplumsal bilinç ile bu zorlu günleri en kısa sürede birlikte aşacağımıza olan inancımızı belirtmek isteriz."




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