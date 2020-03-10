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Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını kadın kıyafetleri sırtlıyor

10.03.2020 14:18

Son güncelleme : 10.03.2020 14:26
Türkiye`nin ocak-şubat döneminde gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7`lik artışla 3 milyar 17 milyon 400 bin dolara yükseldi. İhracatını ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ürün grubunda en fazla kadın kıyafetlerinin dış satımını gerçekleştirdi.



AA

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden (UİB) aldığı bilgiye göre, sektör temsilcileri, 2020'nin ilk 2 ayında 177 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye ihracat yaptı.

İhracatını ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ürün grubunda en fazla kadın kıyafetlerinin dış satımını gerçekleştirdi.

Ocak-şubatta yapılan 1 milyar 578 milyon 593 bin dolarlık kadın dış giyim ihracatı, sektörün toplam dış satımının yüzde 52'sini oluşturdu.

İkinci sırada yer alan erkek dış giyim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,58'lik artış gösterdi. Erkek dış giyim ihracatı 590 milyon 894 bin dolardan 653 milyon 400 bin dolara yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ocak-şubat döneminde en fazla ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdi. Sektörün toplam ihracatında yaklaşık yüzde 18'lik paya sahip olan Almanya'ya bu dönemde 539 milyon 815 bin dolarlık ürün gönderildi.

İkinci sırada yer alan İspanya'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış gösterdi. Bu ülkeye yapılan satış 344 milyon 371 bin dolardan 371 milyon 910 bin dolara çıktı.

Sektörün önemli pazarlarından İngiltere'ye yapılan ihracat da 293 milyon 927 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÇİN VE UKRAYNA'YA YAPILAN İHRACATTA CİDDİ ARTIŞ

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Çin'e gerçekleştirdiği ihracat da önemli oranda artış görüldü. Bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 195'lik artışla 13 milyon 96 bin dolardan 38 milyon 647 bin dolara yükseldi.

Ukrayna'ya yapılan ihracat da yüzde 57'lik artışla 17 milyon 222 bin dolardan 27 milyon 203 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.




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