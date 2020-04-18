GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İki bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik

18.04.2020 11:59

Son güncelleme : 18.04.2020 11:59
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın teşkilat yapısına ilişkin düzenleme yapıldı.



AA

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına, "devlet gelirleri  politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde  oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlama, uygulamayı izleme,  vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etme ve bunları  önlemek amacıyla risk analizi yapma" görevleri de verildi.

Kararnameyle bakanlığın hizmet birimleri arasına Risk Analizi Genel  Müdürlüğü eklendi. Yeni oluşturulan genel müdürlüğün görev ve yetkileri de  belirlendi. Buna göre, Risk Analizi Genel Müdürlüğü, vergi kayıp ve kaçağı ile  kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştıracak, bu konuda ilgili kamu kurumlarıyla  koordinasyonu sağlayacak, risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek,  bu amaçla risk senaryoları hazırlayacak.

VERGİ DENETİM KURULU'NA YENİ DAİRELER

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yapısına ilişkin de değişiklik  yapıldı, buna göre başkanlık, grup başkanlıkları yerine daire başkanlıklarından  oluşacak.

Kurul bünyesinde, Bakan onayı ile doğrudan başkanlığa bağlı olmak  Denetim, Vergi Kaçakçılığı Denetim, Vergi İadeleri Denetim ve Sektörel Denetim  daire başkanlıkları kurulabilecek.

Bu daire başkanlıklarının kurulacağı tarihe kadar, daha önce bu  görevleri yürüten grup başkanlıkları faaliyetlerine devam edecek.

Başkanlığa görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu kurulması da söz  konusu olabilecek.

Kararnameyle, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Teftiş Başkanlığının  yapısı ile mali ve sosyal haklarında da değişikliğe gidildi.

MÜKELLEF HAKLARI KURULU

Düzenlemeyle, Bakanlık bünyesinde Mükellef Hakları Kurulu da  oluşturuldu. Kurul, mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve  kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını sağlamak, mükellef haklarına yönelik  başvuruları değerlendirmek ve bakanlığa önerilerde bulunmak üzere kuruldu. Kurul,  görevleri ile ilgili gerekli bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından  istemeye, bu kurumlar da söz konusu bilgileri vermeye yükümlü olacak. Bu şekilde  elde edilen bilgilerden vergi mahremiyeti kapsamında olanların gizliliğine  uyulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin de  değişikliğe gidilirken, başkanlığın kuruluş amaçları arasına, "Devlet gelirleri  politikasının belirlenmesi ile gelir tahminlerine ilişkin çalışmaları yapmak"  ibaresi eklendi. Buna göre başkanlık, devlet gelirleri politikasının plan,  program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına  ilişkin çalışmalar yapacak, mahalli idare gelirleri politikası ile devlet  gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı çalışmaları yürütecek.

Başkanlık bünyesinde Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı da oluşturuldu.  Daire başkanlığının görevleri, vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik analiz  yapmak, her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, devletin  gelirlerini etkileyen her türlü kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,  Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik ve benzeri düzenleme değişikliklerinin  sonuçlarını analiz etmek olarak belirlendi.

Kararnameyle, Cumhurbaşkanı onayı ile atanan kadro, pozisyon ve  görevlere Hazine ve Maliye Bakanlığı teftiş başkan yardımcıları ve Hazine  Kontrolörleri Kurulu başkan yardımcıları eklendi. Ayrıca Risk Analizi Genel  Müdürü dahil olmak üzere bakanlık bünyesinde 60 kadro ihdas edildi.

Vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı  göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan,  vergi başmüfettişi ve vergi müfettişi unvanını ihraz etmiş olanlardan merkez,  bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan, hazine  kontrolörü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler ve 2 Kasım 2011 tarihinden  önce mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yeterlik sınavında başarı  göstermiş olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye  Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan  uygun görülenler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar durumlarına uygun kadrolara  doğrudan atanacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA YENİ GENEL MÜDÜRLÜK

Öte yandan kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığının hizmet birimleri  arasına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü de eklendi.

Bu genel müdürlük, Bakanlığın hedef ve politikalarına uygun bilişim  hedeflerini belirleyecek, Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu,  bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütecek,  haberleşme ve siber güvenliğini sağlayacak. Bu kapsamda, söz konusu genel  müdürlüğe ilişkin kadrolar da ihdas edildi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.180
Değişim :  2,01% |  1.930,73
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.759 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.957.654 % 10,00  
BALAT 2,20 374.625 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 351.000 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6387 8,6820 % 0,16  
Frank 7,1370 7,1800 % 0,12  
Riyal 1,8396 1,8488 % -0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.685 -34,10  
Altın Gr. 375 376 -8,20  
Cumhuriyet 2.412 2.470 -53,20  
Tam 2.483 2.546 -50,90  
Yarım 1.206 1.237 -26,60  
Çeyrek 605 619 -13,30  
Gümüş.Ons 15,16 15,24 -0,33  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,08  
B. Petrol 28,41 28,41 0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru