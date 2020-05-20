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İngiltere`de enflasyon 4 yılın en düşüğünde

20.05.2020 09:20

Son güncelleme : 20.05.2020 09:20
İngiltere`de enflasyon 2016`dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.



İngiltere'de tüketici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü. Beklenti fiyatların yüzde 0,1 gerileyeceği yönündeydi.

Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 yükseldi. Bu, Ağustos 2016'dan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler ise Nisan'da yıllık enflasyonun yüzde 0,9 olmasını bekliyorladı.

İngiltere'de çekirdek TÜFE ise Nisan'da Mart ayına göre sadece yüzde 0,1 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 1,5 olan beklentinin altında yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Bu arada Ulusal İstatistik Ofisi, enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin beşte biri için Nisan'da fiyat alınamadığını da ifade etti.




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