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İSO Türkiye İmalat PMI geriledi

04.05.2020 10:53

Son güncelleme : 04.05.2020 10:53
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve salgının yayılmasına yönelik tedbirlerle nisanda 33,4`e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.



AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde  iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, martta 48,1 olarak ölçülen PMI,  nisanda 33,4'e geriledi. Kovid-19 salgını ve salgının yayılmasını önlemeye  yönelik tedbirlerin sonucu olarak şiddetlenen imalat sektöründeki yavaşlama,  2008'deki küresel finansal krizden beri en yüksek oranda gerçekleşti.

Nisanda imalatçıların yaygın bir şekilde üretime ara verdikleri  görülürken, bu durum hem üretim hem de yeni siparişlerde ciddi yavaşlamaya yol  açtı. Her iki göstergede de anketin başladığı Haziran 2005'ten beri en belirgin  ivme kaybı gözlendi.

Toplam yeni siparişlerdeki azalmanın yanı sıra salgının küresel  ölçekte tüm pazarları etkilemesi sonucu firmaların yeni ihracat siparişlerinde de  sert yavaşlama kaydedildi. Yeni siparişlerdeki yetersizlik, firmaların son 4 ayda  ilk kez istihdam düzeyini azaltmalarına yol açtı. Söz konusu düşüş ise son 11  yılın en yüksek oranında gerçekleşti.

Nisanda satın alma faaliyetleri azalırken, bu durum girdi  stoklarındaki düşüşün hızlanmasına katkıda bulundu.

SALGIN TEDARİK ZİNCİRLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEDİ

Veriler, Kovid-19 salgınının tedarik zincirlerini de önemli ölçüde  etkilediğine işaret etti.

Anket katılımcıları, bazı tedarikçilerin üretime ara verdiğini, ayrıca  girdi temini ve lojistikte sorunlar yaşandığını belirtti. Bunlara bağlı olarak,  girdilerin teslimat sürelerinde anket tarihinin en yüksek artışı görüldü.

Girdi maliyetleri belirgin bir şekilde yükselmeyi sürdürdü ancak  artış, nisan ayında son 3 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Firmalar, genel  olarak girdi fiyatlarında artışa yol açan temel faktörün TL'deki zayıflık  olduğunu belirtti.

İmalatçılar, girdi maliyetlerindeki yükselişe nihai ürün fiyatlarını  artırarak karşılık verdi. Bununla birlikte bazı firmaların siparişleri güvence  altına almak için fiyatlarda indirimlere gitmesi, enflasyon oranının ocak ayından  beri en düşük seviyeye gerilemesini sağladı.

SEKTÖRLERİN TAMAMI ETKİLENDİ

İSO Türkiye Sektörel PMI nisan ayı verileri de Kovid-19 salgınının  Türk imalat sektörünün tamamını güçlü şekilde etkilediğini gösterdi.

Takip edilen sektörlerin tamamında faaliyet koşulları yavaşladı ve bu  durum Haziran 2019'dan beri ilk kez meydana geldi. Tüm sektörlerde, nisan  ayındaki yavaşlama sektörel PMI serisinin başladığı Ocak 2016'dan beri en yüksek  oranlarda gerçekleşti.

Üretimin en sert ivme kaybettiği sektör, anket tarihindeki en yüksek  oranlı gerilemenin gerçekleştiği giyim ve deri ürünleri oldu. Tekstil ile  elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde de belirgin hız kaybı yaşandı.  Üretimdeki en düşük oranlı yavaşlama ise gıda ürünleri sektöründe görüldü.

Üretim tarafındaki zayıflığa paralel yeni siparişlerde de yavaşlamalar  gerçekleşti. Küresel ölçekte yaşanan pazar daralmasına bağlı olarak yeni ihracat  siparişleri genele yaygın bir şekilde yavaşladı.

İstihdama ilişkin kısmi iyimserlik belirtilerinin gözlenmesi dikkati  çekti. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektörü istihdamı artırmayı  sürdürürken, ana metal ve tekstil gibi diğer bazı sektörlerde nispeten ılımlı iş  gücü kayıpları gerçekleşti.

10 sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süresi mart ayına  kıyasla daha yüksek oranda arttı. 4 sektörde maliyet enflasyonu hızlandı, metalik  olmayan mineral ürünler ve tekstil hariç tüm sektörlerde nihai ürün fiyatları  yükseldi.

"FİRMALAR, KOŞULLARIN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İYİLEŞMEYE BAŞLAMASINI UMUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew  Harker, nisan ayında Türk imalat sektörlerinin tamamının salgının sekteye  uğratıcı etkilerine maruz kaldığını belirtti.

Salgının ilk aşamasında talep yönünde güçlenme sergileyen gıda  ürünleri sektörünün bile yavaşlama konusunda diğer sektörlere katıldığına işaret  eden Harker, şunları kaydetti:

"Kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü göreli olarak güçlü performans  gösteren sektörlerden biri oldu ve ikinci çeyreğin başında istihdam yaratmaya  devam etti. Nisan ayı PMI verileri, Kovid-19 salgınının ve salgına karşı devreye  alınan sokağa çıkma kısıtlaması önlemlerinin Türk imalat sektörü üzerindeki  olumsuz etkilerini ortaya koydu. Üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamalar,  küresel finans krizinin etkilerinin en yoğun hissedildiği dönemdekinden bile daha  yüksek oranda gerçekleşti. İş yüklerindeki sert düşüşe bağlı olarak yeni işe  alımları sürdüremeyen firmalar, koşulların önümüzdeki dönemde iyileşmeye  başlamasını umuyor."




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