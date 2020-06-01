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İSO Türkiye İmalat PMI yükseldi

01.06.2020 10:19

Son güncelleme : 01.06.2020 10:46
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 7,5 puan artarak 40,9`a yükseldi.



AA

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde  iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İSO Türkiye imalat PMI mayısta  40,9'a ulaştı. Nisanda 33,4 düzeyinde gerçekleşen endeksteki yükselişe karşın,  eşik değerin altında kalan değerler yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Kovid-19 salgınının faaliyetleri aksatmaya ve talebi sınırlamaya devam  etmesi sonucu hem üretim hem de yeni siparişler mayıs ayında sert yavaşlama  kaydetti. Buna karşın bazı firmalar operasyonlarını mayısta yeniden  başlattıklarını bildirdi ve böylece düşüşler daha sınırlı gerçekleşti.

İmalatçılar, istihdamı üst üste ikinci ay azalttı. Öte yandan  şirketlerin çoğunluğunun personel sayılarını değiştirmemesiyle düşüş önceki aya  göre hız kesti, üretim ve yeni siparişlere kıyasla çok daha ılımlı düzeyde  gerçekleşti.

Yeni siparişlerdeki yetersizlik, firmaların satın alma faaliyetlerini  yavaşlatmasına ve hem girdi hem de nihai ürün stoklarını azaltmasına neden oldu.  Kovid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak taşımacılıkta yaşanan aksamalar da  tedarikçilerin teslimat sürelerinde sert artışa yol açtı. Özellikle yurt dışından  yapılan ürün alımlarında güçlükler yaşandığı belirtildi.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, girdi maliyetlerinde  keskin ve hızlanan bir artışa yol açtı. Girdi maliyetleri enflasyonu son bir  yılın en yüksek oranında kaydedildi. Bunun yansıması olarak, imalatçılar satış  fiyatlarını nisan ayına ve seri ortalamasına göre daha yüksek bir hızda artırdı.

SEKTÖRLERİN ÇOĞUNDA BELİRGİN YAVAŞLAMA SÜRDÜ

İSO Türkiye Sektörel PMI mayıs ayı verileri Kovid-19 salgınının Türk  imalat sektörünün genelini olumsuz etkilemeye devam ettiğini gösterdi.

Takip edilen 10 sektörün çoğunda belirgin yavaşlama devam ederken,  faaliyet koşulları genel olarak nisan ayına göre daha hafif bir ivme kaybı  sergiledi.

Sert yavaşlamanın devam ettiği giyim ve deri ürünleri, en belirgin hız  kaybının gerçekleştiği sektör oldu. Diğer uçta yer alan kimyasal, plastik ve  kauçuk sektöründe üretim dengelenme noktasına yaklaşırken, bu durum firmaları ek  personel alımı yapmaya teşvik etti. Sektörde istihdam güçlü bir şekilde arttı ve  bu artış veri serisinin başladığı Ocak 2016'dan beri en güçlü düzeyde  gerçekleşti.

Diğer tüm sektörler ise çalışan sayılarını azaltmaya devam etti. Takip  edilen 10 sektörün tamamı, yeni siparişlerde de yavaşlama sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew  Harker, Türk imalat sektörünün mayıs ayında Kovid-19 salgınının etkileriyle  mücadele etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Bu etkilerin aktivitenin nisan ayındaki sert yavaşlamadan sonra  mayısta güçlü bir geri dönüş yapmasına engel olduğunu belirterek, "Yine de  yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesi, sektörün toparlanma yolunda olduğuna  işaret etti. Virüsün kontrol altına alınma sürecinin devam etmesi halinde,  aktivite önümüzdeki aylarda büyüme bölgesine geçebilecektir." değerlendirmelerini  yaptı.

Harket, mayıs ayında görünümün nisandaki kadar zayıf olmamasının,  büyümedeki yavaşlamada en kötünün geride kaldığına işaret ettiğini vurgulayarak,  "Mayıs ayında göze çarpan kimi olumlu gelişmeler de var. Kimyasal, plastik ve  kauçuk ürünler sektöründe faaliyet koşulları iyileşirken, iş hacmindeki  dengelenme belirtileri, firmaları istihdam artırma yönünde cesaretlendirdi. Bu  arada, sektörlerin çoğunluğunda gelecek 12 aya ilişkin üretim beklentilerinin  iyimser olması, önümüzdeki aylarda daha fazla sayıda sektörün büyüme bölgesine  geçebileceğinin işareti." ifadelerini kullandı.




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