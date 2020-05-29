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`İtalya yüzde 9 ila 13 daralabilir`

29.05.2020 14:23

Son güncelleme : 29.05.2020 14:41
İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, İtalya`da gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 9 ile yüzde 13 arasında bir daralmaya maruz kalacağını söyledi.



AA

Visco, bugün yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkisine  değinirken, "Corona virüs, yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir krize yol  açtı. Son dönemin en büyük sağlık ve ekonomik kriziyle yüzleşiyoruz. İyileşme  üzerindeki belirsizlik çok güçlü. Bu yıl, İtalya'da GSYH yüzde 9 ila yüzde 13  daralabilir." dedi. 

Visco, corona virüs pandemisinin ardından dünyanın çok farklı bir yer  olacağını belirterek, hem kamu borcunun hem de özel sektörün yüksek borcu  olacağını ve daha çok eşitsizlik görüleceğini ifade etti.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco, İtalya’nın bu krizin üstesinden  gelmek için bir an önce yapısal reformlar yapması, verimliliği artırması ve  çalışma ömrünü uzatması gerektiğini vurguladı. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun hafta içinde Kovid-19'un ekonomideki  etkileriyle mücadele etmek için açıkladığı "Kurtarma fonu"na da değinen Visco,  "Bu, Avrupa tasarımının tamamlanmasına ve mali bütçe birliğine yönelik ilk adım  olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İLK 3 AYLIK BÜYÜME VERİLERİ REVİZE EDİLDİ

Diğer yandan, İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), 2020'nin ilk  çeyreğine ilişkin büyüme verilerini revize etti.

ISTAT’ın bugünkü açıklamasına göre, daha önce eksi yüzde 4,7 olarak  duyurulan ilk üç aylık büyüme tahmini, eksi yüzde 5,3 olarak revize edildi.




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