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İtalya`da ekonomi ilk çeyrekte daraldı

30.04.2020 14:25

Son güncelleme : 30.04.2020 14:25
İtalya`da ekonomi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 daralarak 1995`ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.



AA

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) öncü verilerine göre, ülkede GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,7 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 5 daralması yönündeydi.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülme kaydetmişti. Böylece Avro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya, iki çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

İtalyan ekonomisinin, büyümeye yönelik istatistiklerin açıklanmaya  başlandığı 1995'ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetmesi dikkati çekti.

Ekonomi, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 4,8 küçüldü. İlk çeyrekte İtalyan ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim  harcamaları ve ihracattaki düşüş etkili oldu.

Hükümet, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,5 ve 2020'nin tamamında da yüzde 8 küçülmesini bekliyor.





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