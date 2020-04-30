İtalya`da ekonomi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 daralarak 1995`ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.
İtalya`da ekonomi ilk çeyrekte daraldı
30.04.2020 14:25
Son güncelleme : 30.04.2020 14:25
AA
İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) öncü verilerine göre, ülkede GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,7 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 5 daralması yönündeydi.
Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülme kaydetmişti. Böylece Avro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya, iki çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.
İtalyan ekonomisinin, büyümeye yönelik istatistiklerin açıklanmaya başlandığı 1995'ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetmesi dikkati çekti.
Ekonomi, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 4,8 küçüldü. İlk çeyrekte İtalyan ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları ve ihracattaki düşüş etkili oldu.
Hükümet, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,5 ve 2020'nin tamamında da yüzde 8 küçülmesini bekliyor.
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|29.233.132
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|BRISA
|9,46
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|EGCYH
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|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.257.915
|% 9,96
|
|DEVA
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|% -10,00
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|ARDYZ
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|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
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|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|13.729.731
|% -9,99
|
|GARAN
|8,48
|789.033.880
|% 0,83
|
|THYAO
|10,70
|378.151.037
|% 0,75
|
|PETKM
|3,60
|340.775.401
|% 0,00
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|ASELS
|27,50
|336.012.905
|% 0,36
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|AFYON
|2,67
|275.507.634
|% 5,12
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|1,52
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|% -1,30
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|AFYON
|2,67
|275.507.634
|% 5,12
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|PETKM
|3,60
|340.775.401
|% 0,00
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|GARAN
|8,48
|789.033.880
|% 0,83
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|IHLGM
|1,08
|94.883.636
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,7040
|8,7476
|% 0,73
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|Frank
|7,1635
|7,2066
|% 0,77
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|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,58
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,84
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|Altın Gr.
|385
|385
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,80
|
|Tam
|2.532
|2.587
|13,10
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,40
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|Çeyrek
|619
|632
|3,20
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|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
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