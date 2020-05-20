GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Johnson & Johnson açıkladı! Satışlarını durdurdu

20.05.2020 15:38

Son güncelleme : 20.05.2020 16:03
Sağlık ve kişisel bakım ürünleri devi Johnson and Johnson ABD ve Kanada`da bebek pudrası satışını durduracağını açıkladı.



Yıllardır binlerce tüketicinin, ürettiği talk pudrasının kansere yol açtığı iddiasıyla açtığı davalarla boğuşan şirket, milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Şirket başından beri talk pudrasının tamamen güvenli olduğunu savunuyor. BBC Türkçe'nin haberine göre; Johnson & Johnson, şirketin ABD'deki sağlık ürünleri satışının yüzde 0,5'ini oluşturan bebek pudrasının satışını önümüzdeki aylarda aşamalı olarak durduracağını ama perakende satıcıların ellerindeki ürünleri satmayı sürdüreceğini bildirdi.

Şirkete tüketiciler tarafından talk pudrasına kanserojen olduğu bilinen asbestos maddesinin karıştığı iddiasıyla açtığı 16 bin civarında dava var.

Firma bebek pudrasına Kuzey Amerika piyasasındaki talebin "büyük ölçüde tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve ürünün güvenliği konusundaki yanlış bilgiler" nedeniyle bir süredir azalmakta olduğunu söylüyor.

"ÜRÜNLERİMİZ TAMAMEN GÜVENLİ"

Sürekli olarak tüketicileri dava açmaya teşvik eden avukatların direnciyle karşı karşıya olduğunu söyleyen firma, açıklamasında "Talk ile yapılan Johnson's Baby Powder adlı ürünümüzün güvenli olduğundan kesinlikle eminiz. Dünyanın dört bir yanında tıp uzmanları tarafından onlarca yıldır yürütülen bağımsız bilimsel çalışmalar da ürünümüzün güvenli olduğunu destekliyor" dedi.

Şirket, buna karşın ABD ve Kanada'da bebek pudrası satışını durdurma kararının, corona virüs salgını dolayısıyla ürünlerini gözden geçirme sürecinin bir parçası olarak alındığını duyurdu.

Johnson and Johnson, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan analizlerde içinde küçük miktarda asbestos bulunan bebek pudrasında geçen Ekim ayında yapılan testlerde asbestosa rastlanmadığını da ekledi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:47102.696
Değişim :  0,70% |  712,75
Açılış :  102.492  
Önceki Kapanış :  101.983  
En Yüksek
102.998 En Düşük
101.968
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSGYO 2,42 18.542.224 % 10,00  
KUTPO 23,10 5.537.872 % 10,00  
CMBTN 82,50 15.475.352 % 10,00  
CMENT 32,34 5.412.007 % 10,00  
DAGHL 6,60 6.416.932 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2986 8,3402 % 0,32  
Frank 7,0001 7,0423 % 0,83  
Riyal 1,8037 1,8128 % 0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.745 -0,17  
Altın Gr. 382 382 2,18  
Cumhuriyet 2.471 2.503 6,20  
Tam 2.544 2.568 6,40  
Yarım 1.241 1.255 3,10  
Çeyrek 621 628 1,50  
Gümüş.Ons 17,38 17,42 0,05  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,03  
B. Petrol 35,52 35,52 0,87  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru