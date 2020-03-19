JP Morgan, corona virüs endişeleri ile bin şubesini kapatacak.
JP Morgan bin şubesini kapatacak
19.03.2020 08:00
Son güncelleme : 19.03.2020 08:00
JP Morgan Chase, çalışanlarını korumak ve corona virüs salgınının yayılmasını azaltmak amacıyla yaklaşık 1000 şubesini, toplam şube sayısının aşağı yukarı yüzde 20'sini geçici olarak kapatma kararı aldı.
JP Morgan, 4 bin şubesinin ise alışıla geldiği gibi açık olacaklarını fakat çalışma saatlerinin azaltılacağını da duyurdu.
18:0585.577
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En Düşük
84.303
18:056,4986
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 309,72
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312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4997
|7,5373
|% -2,45
|
|Frank
|6,6716
|6,7118
|% 0,63
|
|Riyal
|1,7209
|1,7295
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-16,25
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,94
|11,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,24
|25,24
|0,36
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