JP Morgan bin şubesini kapatacak















JP Morgan Chase, çalışanlarını korumak ve corona virüs salgınının yayılmasını azaltmak amacıyla yaklaşık 1000 şubesini, toplam şube sayısının aşağı yukarı yüzde 20'sini geçici olarak kapatma kararı aldı.



JP Morgan, 4 bin şubesinin ise alışıla geldiği gibi açık olacaklarını fakat çalışma saatlerinin azaltılacağını da duyurdu.